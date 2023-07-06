الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل مكرونة فاهيتا الدجاج بالكريمة

مكرونة فاهيتا الدجاج
مكرونة فاهيتا الدجاج بالكريمة

تعتبر مكرونة فاهيتا الدجاج بالكريمة من أشهي وصفات المكرونة الطيبة واللذيذة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بمكونات فاهيتا الدجاج والكريمة.

مكرونة فاهيتا الدجاج بالكريمة

مقادير مكرونة فاهيتا الدجاج بالكريمة

- معكرونة : 3 اكواب
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- صدر الدجاج : نصف كيلو (مقطع مكعبات صغيرة)
- بهار الفاهيتا : 3 ملاعق كبيرة
- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)
- الفلفل الملوّن : ربع كيلو (مقطع شرائح)
- الثوم : 3 فصوص (مفروم)
- مرق دجاج : 2 كوب
- كريمة الطبخ : نصف كوب
- طماطم : نصف كوب (مقشرة ومقطعة مكعبات)
- ملح : رشّة
- فلفل أسود : رشّة

مكرونة فاهيتا الدجاج بالكريمة
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طريقة التحضير

تبّلي مكعبات الدجاج بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية بهارات الفاهيتا، واتركيها لحوالي نصف ساعة.
في مقلاة على النار، سخني ملعقة من الزيت، وشوّحي الدجاج حتى يصبح بني اللون، ثم اتركيه جانباً.
في قدر على النار، شوّحي البصل في ملعقة من الزيت إلى أن يذبل ثم أضيفي الثوم وقلبي لدقيقتين، ثم أضيفي الفلفل الألوان وتبلي بالملح والفلفل وبهارات الفاهيتا، وقلبي لمدة 10 دقائق، ثم ارفعي الخليط من القدر واتركيه جانباً.
في نفس القدر، ضعي المرق حتى يغلي، ثم أضيفي الكريمة، والطماطم، والمكرونة، والملح، واتركيها على النار حتى تنضج المكرونة .
أضيفي الدجاج، والفلفل.

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