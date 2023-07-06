أزهر البحر الأحمر يتابع حالة معلم معهد أبو رماد الذى تعرض لحادث اليوم

تابع الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية حالة الزميل حسن محمد عبد السيد معلم القرآن الكريم بمعهد أبو رماد والذى تعرض لحادث أليم مع أسرته مساء اليوم للاطمئنان على حالة المصاب بمستشفى الشلاتين المركزى عقب علم فضيلته بالحادث الذى تعرض له المصاب وقد أسفر الحادث عن وفاة نجله الأكبر وحالة المصاب الحرجة بالعناية المركزة بمستشفى الشلاتين المركزى وقد تواصل فضيلته تليفونيا مع مدير إدارة الشلاتين ومدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية لمتابعة حالة المصاب وطرق مساعدته بكافة السبل وتقديم واجب العزاء لأسرته فى فقيدهم داعين المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصاب والمغفرة والرحمة للفقيد.

وتقدمت منطقة البحر الأحمر الأزهرية برئاسة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بأرقى التهاني الطيبة والتبريكات لجميع المعلمين الحاصلين على اعتماد الأكاديمية المهنية للمعلمين واجتيازهم دورة مدرب معتمد وهم:

أحمد سعيد محمد

هيام ممتاز عبد الحميد

هاني عبد الحفيظ سيد

أحمد محمود عبد المولى

صابرين أحمد بديوي

محمد حسين محمد

محمود عبد الحميد عبد الستار

محمود أبو المعارف أبو المجد

عادل عبد الشافي

عرفات عباس أحمد

دكتور أحمد محمد الصغير

واعتماد مراجع جودة

عمر حسن طه

عادل محمد سيد

محمود أبو المعارف

أحمد محمد الحادي

متمنيين للجميع التوفيق والنجاح الدائم والتوفيق والسداد لما فيه رفعة الأزهر الشريف .