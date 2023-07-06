جرائم الاحتلال في جنين لا تهز المجمتع الدولي الهزيل.. فيديو

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح، على جرائم الاحتلال الأخيرة في مخيم جنين والتي تسببت في استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين.

وقال الرقب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي وحكومته المتطرفة بقيادة نتنياهو يهربون من أزماتهم الداخلية على حساب الدم الفلسطيني، مؤكدًا أن الاحتلال اغتال أبرياء في منازلهم بمدينة جنين في هجوم دموي.

مواقف أمريكا وبريطانيا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي:

وندد بمواقف أمريكا وبريطانيا من جرائم الاحتلال، إذ يعتبران أن ما يقوم به الاحتلال دفاع عن النفس، لافتًا أن بريطانيا هى مؤسسة الحركة الصهيونية ومولتها وهى أبعد ما يكون عن الحياد.

وتابع: “نحن نواجه احتلال تجرد من كل القيم والأخلاق ومجتمع دولي هزيل لا يبقى منه إلا بعض التصريحات والبيانات ونعول على عمقنا العربي”.

وأشاد بدور مصر ووقوفها مع الشعب الفلسطيني، متابع: “قضيتنا هى قضية كل العرب الذي نحن جزءًا منه، نبحث عن السلام والأمن والاستقرار ولكن الاحتلال يتنكر حقوقنا ولا يريد أن يفتح لنا أملًا لبناء دولتنا”.

عدوان الاحتلال على مخيم جنين:

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على مدينة "جنين" ومخيمها منذ الإثنين، وأسفر العدوان عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح بعضها خطيرة.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين، معربة عن قلقها البالغ إزاء التصاعد المقلق للعنف المسلح في جنين خلال اليومين الماضيين.

كل دقيقة تمر من العدوان تشكل خطرًا على الأرواح:

وأكدت أن كل دقيقة تمر من هذا العنف المستمر تشكل خطرًا على الأرواح والمنازل والخدمات الأساسية والبنية التحتية، مشددة على ضرورة احترام أرواح المدنيين وممتلكاتهم وحمايتها.

وأوضحت أنه يجب على القوات الإسرائيلية ضمان وصول السكان في جنين من دون عوائق إلى الخدمات الصحية والمأوى والغذاء والمياه، وكذلك أن تتمتع سيارات الإسعاف وأول المستجيبين بإمكانية الوصول من دون عوائق إلى الجرحى، وأن يكونوا قادرين على توفير رعاية الطوارئ من دون تعريض حياتهم للخطر.