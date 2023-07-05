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اقرأ غدًا بالوفد.. خطة النواب توافق على إلغاء امتيازات الحكومة في الأنشطة الاقتصادية أمريكا تُطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية المدنية في جنين
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تُطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية المدنية في جنين

أحداث جنين
أحداث جنين

طالبت "الولايات المتحدة الأمريكية"، نظيرتها إسرائيل بأن تُعيد ترميم البنية التحتية المدنية في جنين بعد العملية العسكرية الأخيرة، حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام عبرية"، مساء اليوم الأربعاء، ذكرت الإذاعة أن الإدارة الأمريكية أكدت أنها ستكون في تُواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لأجل ذلك.

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الاحتلال الإسرائيلي يُعلن عن آخر التطورات داخل مخيم جنين

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الجزائر تُدين هجوم جنين وتدعو لوقف العمليات الإسرائيلية

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين شمال الضفة الغربية قُتل فيها 12 فلسطينيًا وجُندي إسرائيلي.

وشهدت جنين دمارًا للمساكن والمحال وتهجيرًا للأهالي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين عملية اقتحام وصفت بـ"الأضخم مُنذ 20 عامًا" لمخيم جنين.

وفي الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية تدمير مُمنهجة لطريق معبدة بجرافة.

الجيش الإسرائيلي يُحاول فصل مخيم جنين عن محيطه:

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يُحاول فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.

وأضافت هذه المصادر أن جُزءًا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها وهناك رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم.

من ناحية أخرى، شيعت مدينة جنين شمال الضفة الغربية الأربعاء، 12 من أبنائها قتلوا خلال العملية الإسرائيلية الأخيرة، والتي أعلنت السلطات الإسرائيلية انتهاءها رسميًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها إن "من بين الشهداء 4 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا"، وهم: سميح فراس أبو الوفا (20 عامًا)، وحسام محمد أبو ذيبة (18 عامًا)، وأوس هاني حنون (19 عامًا)، ونور الدين حسام مرشود (16 عامًا)، ومحمد مهند الشامي (23 عامًا)، وأحمد محمد عامر (21 عامًا)، ومجدي يونس عرعراوي (17 عامًا)، وعلي هاني الغول (17 عامًا)، ومصطفى عماد قاسم (16 عامًا)، وعدي إبراهيم خمايسة (22 عامًا)، وعبد الرحمن أحمد صعابنة (22 عامًا)، وجواد نعيرات.

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