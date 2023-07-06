أحمد جعفر: أتمنى تطبيق تجربة دوري نجوم العالم السعودي في مصر (خاص)

تحدث النجم أحمد جعفر مهاجم فريق نادي الزمالك السابق عن النهضة الكروية في الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الاخيره، ونجاح الاندية في جذب نجوم العالم بسبب العروض القوية التي قدمها صندوق الاستثمار السعودي للاعبين الكبار من داخل قارة اوروبا.

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ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم 11 من شهر أغسطس المقبل، في موسم سيجذب انظار عد كبير للغاية من المتابعين حول العالم لمشاهدة مباريات الدوري العربي الأقوى حاليًا.

أحمد جعفر: الدوري السعودي دوري نجوم العالم

وقال أحمد جعفر في تصريح خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية: "الكرة السعودية تطورت للغاية مؤخرًا، ونجح الدوري السعودي في جذب نجوم العالم خلال فترة قصيره بداية من التعاقد مع كريستيانو رونالدو لنادي النصر".

وأضاف أحمد جعفر عن التنافس بين الاندية في الموسم المقبل، وقال: "سيكون الموسم المقبل قوي للغاية من جانب التنافسية بين الأندية، بسبب الصفقات التي تم التعاقد معها حتى الآن من اندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".

أشار أحمد جعفر لقوة هجوم الاتحاد والنصر في الموسم المقبل بعد التعاقد مع كريم بنزيما للنمور والذي سيكون ثنائية قوية مع البرازيلي رومارينيو، وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في انتقالات يناير الماضي، ونجاح الثنائية مع أندرسون تاليسكا.

وتمنى أحمد جعفر أن يتطور الدوري المصري مستقبلًا ويحقق المزيد من النجاحات التي وصل لها الدوري السعودي في اخر 3مواسم.

ستكون أولى مباريات الاتحاد الرسمية بعد التعاقد مع اللاعبين الجدد بالبطولة العربية للاندية، أمام فريق الترجي التونسي يوم 27 من شهر يوليو الجاري.

اندية الدوري السعودي تنافس الدوريات الاوروبية

تعاقدت اندية الدوري السعودي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي بروزوفيتش لنادي النصر، والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي لنادي الاتحاد.

كما نجح الهلال في التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز، وتعاقد الاهلي مع السنغالي ادوارد ميندي في مركز حراسة المرمى والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الهجوم.

دخلت أندية الدوري السعودي في معسكرات خارجيه بعدد من الدول الاوروبية لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل، ويعسكر النصر في البرتغالي واليابان في حين يعسكر الاهلي بسلوفينيا، ويجهز الهلال لاعبيه في النمسا، وقرر الاتحاد خوض معسكر داخلي في مدينة الطائف.

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