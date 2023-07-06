عاجل
الإسكندرية كاملة العدد خلال أسبوعين.. 3 ملايين زائر يوميًا (فيديو)
الخميس 06 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مي كساب: "الزمالك مظلوم شبه حياتنا وكل حاجة ضده".. فيديو

مي كساب
مي كساب

 قالت الفنانة مي كساب، إنها تتمنى أن تجسد الشخصية الشريرة، لافتة أن أوكا أهدى إليها الكثير من الأغانى مثل أغنية "الطنطاوي مفيش زيه" في يوم زفافهما، وكثير من الأغاني التي يكتبها يهدي إليها كوبليهات منها. 

txt

مي كساب: "شكيت في أوكا وراقبته لقيته بيقابل موزع موسيقي"

txt

مي كساب تهنئ جمهورها بعيد الأضحي وظهور أوكا بلوك جديد

 

 وأضافت أن نادي الزمالك مظلوم قائلة: “قرأت بوست النهاردة عجبني أوي بيقول إن نادي الزمالك شبه حياتنا بنقع ونقوم ونعافر وكل حاجة ضدنا وأحنا بنحارب، فهو ده نادي الزمالك”.

 وأكدت أن التمثيل يجلب المال أكثر من الغناء، قائلة: "تحولت من المطربة اللي بتمثل إلى الممثلة اللي هتغني".

 وأشارت إلى أن أكثر شيء يزعجها على مواقع التواصل الاجتماعي هو التدخل في حياتها الشخصية وأي شيء لا يخصهم.

 وأكدت أن أكثر الأدوار التي ندمت عليها هو دورها في فيلم "شمال يا دنيا"، قائلة: "كان وقت الثورة وكنت عايزة أي شغل، وما اتعرضش في السينما بيتعرض على المنصات وكل ما أشوفه مش ببقى طايقه أشوف نفسي فيه".

 زوجي عنيد ومتمسك بآرائه:

 وأوضحت أنها دخلت مجال التمثيل عن طريق والدها الذي اكتشف موهبتها التمثيلية، مشيرة إلى أنه طلب من صديقه الكاتب إبراهيم عبدالمجيد أن يلحقها في أعماله، رغم أنها لم تكن محبة للتمثيل. 

 ووصفت زوجها أوكا بأنه عنيد ومتمسك بآرائه دائمًا حتى إذا حاولت إقناعه بشيء ما، متابعة أنها تود أن تغير شكل اللثة رغم محاولتها في إجراء 3 عمليات بها ولم يتغير شكلها، مؤكدة أن أكثر الأغاني القريبة إلى قلبها أغنية "ليالينا" للفنانة وردة الجزائرية.

مواد متعلقة

تفعيل بروتوكول متابعة الدرن في 116 مركز للغسيل الكلوي بـ 7 محافظات

ندوة توعوية لطلاب جامعة الزقازيق عن ترشيد المياه

أمير مرتضى منصور يفجر مفاجآت عن صفقة عبدالله السعيد والأهلي

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

مي كساب تتمنى العمل مع أحمد أمين وتشيد بدورها في "جعفر العمدة"

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76

"الفيضان" لحيدر حيدر..  رهان على ثورية الحرف

الخطيب يهنئ يد الأهلي بلقب السوبر الأفريقي

الجريدة الورقية