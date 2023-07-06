مي كساب: "الزمالك مظلوم شبه حياتنا وكل حاجة ضده".. فيديو

قالت الفنانة مي كساب، إنها تتمنى أن تجسد الشخصية الشريرة، لافتة أن أوكا أهدى إليها الكثير من الأغانى مثل أغنية "الطنطاوي مفيش زيه" في يوم زفافهما، وكثير من الأغاني التي يكتبها يهدي إليها كوبليهات منها.

وأضافت أن نادي الزمالك مظلوم قائلة: “قرأت بوست النهاردة عجبني أوي بيقول إن نادي الزمالك شبه حياتنا بنقع ونقوم ونعافر وكل حاجة ضدنا وأحنا بنحارب، فهو ده نادي الزمالك”.

وأكدت أن التمثيل يجلب المال أكثر من الغناء، قائلة: "تحولت من المطربة اللي بتمثل إلى الممثلة اللي هتغني".

وأشارت إلى أن أكثر شيء يزعجها على مواقع التواصل الاجتماعي هو التدخل في حياتها الشخصية وأي شيء لا يخصهم.

وأكدت أن أكثر الأدوار التي ندمت عليها هو دورها في فيلم "شمال يا دنيا"، قائلة: "كان وقت الثورة وكنت عايزة أي شغل، وما اتعرضش في السينما بيتعرض على المنصات وكل ما أشوفه مش ببقى طايقه أشوف نفسي فيه".

زوجي عنيد ومتمسك بآرائه:

وأوضحت أنها دخلت مجال التمثيل عن طريق والدها الذي اكتشف موهبتها التمثيلية، مشيرة إلى أنه طلب من صديقه الكاتب إبراهيم عبدالمجيد أن يلحقها في أعماله، رغم أنها لم تكن محبة للتمثيل.

ووصفت زوجها أوكا بأنه عنيد ومتمسك بآرائه دائمًا حتى إذا حاولت إقناعه بشيء ما، متابعة أنها تود أن تغير شكل اللثة رغم محاولتها في إجراء 3 عمليات بها ولم يتغير شكلها، مؤكدة أن أكثر الأغاني القريبة إلى قلبها أغنية "ليالينا" للفنانة وردة الجزائرية.