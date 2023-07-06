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الخميس 06 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مي كساب: "شكيت في أوكا وراقبته لقيته بيقابل موزع موسيقي"

مي كساب
مي كساب

كشفت الفنانة مي كساب، أنها نجحت كممثلة أكثر من كونها مطربة، لافتة إلى أنها لجأت لعملية تكميم المعدة لإنقاص وزنها بسبب فشلها في اتباع الأنظمة الغذائية.

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 أضافت، خلال لقائها مع قناة "العربية" اليوم الخميس، أن الدور الذي صنع اسمها هو شخصية "شوقية" في مسلسل "تامر وشوقية" الذي شاركها في بطولته أحمد الفيشاوي، مؤكدة رفضها التام تقديم أدوار الإغراء والإثارة، كما أنها تمنَّتْ أن تكون أغنية "بحبك أوي" للفنانة شيرين عبدالوهاب لها. 

ردود أفعال زواجها من أوكا:

 عقبت كساب على ردود الأفعال التي انتشرت وقت زواجها من أوكا بسبب فرق السن الكبيرة بينهما قائلة: "احنا بوء وبنقول حاجات مش مقتنعين بها وعند الواقع مش بنفذ وجوانا شوية كلاكيع"، مضيفة أنها تحرص على تعليم أبنائها صفة الصدق.

 لفتت إلى أن أكثر موقف لا تستطيع نسيانه بسبب غيرتها على أوكا أنها راقبته وهو يقابل موزع موسيقي، وتفاجأ بها عنده، مؤكدة أن أصعب موقف مر عليها هو وفاة والدتها.

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