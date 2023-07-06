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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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البنية التحتية الحديثة تجذب الاستثمارات.. 11 مليار دولار تدخل البلاد (فيديو)

ساهمت البنية التحتية
ساهمت البنية التحتية في جذب الاستثمارات

أشاد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، بإعلان منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعفين إلى 11 مليار دولار.

 قال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إنه رغم انخفاض معدلات الاستثمار العالمية بنحو 12%، فإن الدولة سجَّلت زيادة تصل إلى الضعف فيما يتعلق بتدفق الاستثمار.

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 أضاف أن الزيادة في معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل أزمات متوالية يعاني منها العالم أجمع يعتبر نهضة غير مسبوقة، مشددًا على أن الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد والتضخم العالمي أدت إلى موجة تضخم عالمية ومحلية.

مناخ جاذب للاستثمارات:

 لفت إلى أن مصر استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة في التدفق الاستثماري الأجنبي لأسباب عدة، أبرزها أن المناخ العام للدولة المصرية جاذب للاستثمارات، لأنه يأتي تحت مظلته الكثير من الأمور.

 لفت إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية أسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر لأكثر من الضعف، إضافة إلى الاهتمام بالبنية التشريعية، والأمن والأمان وغيرها من العوامل التي أصبحت جميعها محققة داخل الدولة المصرية.

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