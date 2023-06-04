الرقابة المالية تؤهل مديرى استثمار صناديق التأمين الحكومية

١٢ مدير استثمار

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة القادمة تصميم برنامج تدريبى شامل لتأهيل وتطوير قدرات مديرى الاستثمار، وكذلك المخاطر بصناديق التأمين الحكومية لتزويدهم بالمعرفة والخبرات والمهارات اللازمة.

تأتى هذه الجهود اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية المحور الرابع وهو تأهيل الكوادر المهنية بمختلف الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك كون البنية الهيكلية للمهنيين والعنصر البشرى أساس تحقيق النمو المستدام والشامل الأنشطة المالية غير المصرفية.

يصل إجمالى عدد صناديق التأمين الحكومية نحو ٥ صناديق بإجمالى عدد مشتركين يتجاوز ٢٨ مليونا، حيث تتبنى وتنفذ الإدارة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد استراتيجية تتضمن رؤية طموحة وخطط عمل ومستهدفات قابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس تتكون من ٤ محاور رئيسية المحور الأول تطوير الأطر الرقابية والخدمية الثانى تطوير الأسواق والمنتجات المحور الثالث تحقيق الشمول المالى والاستثمار والتأمين المحور الرابع تأهيل الكوادر المهنية وذلك كله بالعمل على زيادة مستويات الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتمكين فئات أكبر من المجتمع الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفى.

تتكامل هذه الجهود مع عملية التطوير الشاملة للأسواق المالية غير المصرفية التى تباشر تطبيقها إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وسلامة المعاملات وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها وذلك لتعزيز دورها فى الاقتصاد القومى بما تمتلكه من منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تساعد الكيانات الاقتصادية على تطوير وتنمية أعمالها بما يسهم فى تحسين مؤشرات أدائها المالية والفنية وتحقيق رؤيتها.