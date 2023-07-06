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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير دولي يكشف توقيت استخدام روسيا للنووي ضد أوكرانيا (فيديو)

نووي روسي
نووي روسي

قال طارق البرديسي، الخبير في العلاقات الدولية، إنه من الواضح أنه لن يكون هناك استخدام للعقيدة النووية الروسية، إلا إذا تعرضت الدولة الروسية لمخاطر كبيرة تهدد وجودها.

 أوضح أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكد، في تصريحاته، أن روسيا تضع بعض الأجسام الغريبة في محطة زابوريجيا، وترد روسيا بالاتهام المضاد لأوكرانيا، لذا يمكن القول إن الحرب الروسية الأوكرانية حرب إعلامية ونفسية واستنزافية.

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 أضاف أن الورقة النووية خيار كارثي لجميع دول العالم وليس طرفي الحرب فقط، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فائدة أو ربح من جانبي الحرب لتفجير محطة زابوريجيا، وأنه من الواضح استمرار هذه الحرب الإعلامية والنفسية بين البلدين طوال الفترات المقبلة.

الخروج بصورة مشرفة:

 لفت إلى أن الحرب أثرت على الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة، وأن الحرب مستمرة نظرًا لأن كلا الطرفين يريدان الخروج من الحرب بصورة مشرفة بين باقي الدول العالمية، لذا فالحرب لن تنتهي إلا من خلال اتفاقية سلام، أو استخدام الورقة النووية.

 أشار إلى أنه يجب أن يكون هناك وسطاء مقبولون من الطرفين حتى يتم القضاء على هذا الاستنزاف العالمي، ويجب أن يكون هناك بعد عن الوساطة الصينية كونها مشكوكًا بها من الطرفين، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء الخميس.


 

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