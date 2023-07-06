شروط القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد

فتحت وزارة التربية والتعليم أبوابها أمام الطلاب الراغبين في التقديم بمدراس المتفوقين على أن ينتهي التقديم 25يوليو الجاري.

أوضحت الوزارة أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى:

طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات: عدد "2" صورة شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.

التقديم يدويًّا بالأوراق:

أشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى، ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويًا بأوراقهم الى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني وهم الفئات الآتية:

- طلاب أبناؤنا في الخارج.

-طلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون لشروط التقدم.

-الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

-الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمون إليها بمحضر إيداع مثبت من إكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم.

-الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

-طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

-الطلاب المصريون فقط والمستوفون لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.

أضافت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى ولم يستوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.