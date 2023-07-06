محافظ الشرقية: التعليم الفني يعد النواة الأساسية في تقدم الأمم

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أوائل شهادات الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المشرقة، والذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في قائمة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي لإستكمال حياتهم العلمية والعملية.

وأكد المحافظ، أن قائمة أوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية لهذا العام تضمنت 3 طلاب من أبناء المحافظة وهم: الطالب عمرو عطوة أحمد عبد الله، تخصص "تكنولوجيا الزراعة والري"، والمقيد بمدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث "تكنولوجيا تطبيقية".

والطالبة بسملة عصام عبدالمنصف "تخصص صناعات غذائية/ عجائن ومخبوزات"، والمقيدة بمدرسة سلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث "تعليم وتدريب مزدوج".

والطالب عبدالرحمن محمد محمد حسين "تخصص عمليات مخازن - اللوجستيات" والمقيد بمدرسة السويدي للتعليم والتدريب المزدوج وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث سنوات "تعليم وتدريب مزدوج".

ولفت محافظ الشرقية، إلى أهمية ودور التعليم الفني باعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة، وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيداً بجهود الطلاب وأولياء الأمور ومديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، والتي تكللت بهذا النجاح، موجها باستمرار تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات والحصول على المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.