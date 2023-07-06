الشحات: اخترت الأهلي من زمان.. وقابلت شائعات رحيلي بالضحك

تحدث حسين الشحات لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلي قائلًا: «اخترت الأهلي من زمان» وليس الآن، وشرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الأهلي وأن يكون جزءًا من نجاحات وتاريخ النادي، «وبصراحة مفيش حد يقدر يقول للأهلي لأ».

الأهلي يصنع تاريخًا لأي لاعب.. وقابلت شائعات رحيلي بالضحك

وشدد الشحات على أن الأهلي يصنع التاريخ لأي لاعب، وقال: «يكفي أنني خلال أربع سنوات توجت بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات، هذا إلى جانب المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية ثلاث مرات، فضلًا عن العديد من البطولات الأخرى التي حققتها مع النادي والتي تزين مشواري الكروي».

وأوضح لاعب الأهلي أن أسرته بأكملها كانت رغبتها وقرارها يتفق مع رغبته في بقائه داخل النادي، وأن والدته طالبته بعدم النظر إلى «الفلوس» في المقام الأول، وأن يستمر في الأهلي حتى وإن كان العرض المالي أقل، خاصة أن الأمور المادية لم يضعها في اعتباره عندما فكر في العودة إلى مصر واللعب للأهلي.

الجدير بالذكر ان حسين الشحات كانت رغبته الأولى والأخيرة هي ارتداء قميص النادي، باعتباره هدفًا وحلمًا كبيرًا طالما راوده كثيرًا، ثم يأتي من بعده الحديث عن أي أمور أخرى.