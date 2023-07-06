خالد عبد الفتاح ينتظم في مران الأهلي اليوم

ينتظم خالد عبد الفتاح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية مساء اليوم الخميس ، بعدما أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على أن خالد عبد الفتاح من المقرر أن ينتظم بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم ، بعدما خضع اللاعب لفحص عقب مباراة الأمس أمام الإسماعيلي والتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة في التدريبات والمواجهات.



وأوضح طبيب الأهلي ، أن خالد عبد الفتاح شعر بثقل خفيف وآلام في عضلة السمانة، وتم فحصه والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات.وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف من دون رد ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ، على ستاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كولر والفوز على الاسماعيلي ..

على صعيد متصل أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن مباراة الأمس أمام الإسماعيلي لم تكن سهلة مثلما كان متوقعًا، ولكن الأهلي نجح في حسمها لصالحه وتحقيق الفوز ليقتنص الفريق ثلاث نقاط غالية في مشوار الدوري الذي اقترب من حصد لقبه

وأضاف كولر:خلال المؤتمر الذي أعقب اللقاء : "تحدثت مع اللاعبين كافة بين شوطي اللقاء من أجل زيادة الضغط والحماس والفاعلية على مرمى المنافس ، ولكن في نهاية اللقاء واجهنا تسرعًا على المرمى، وهذا ما سوف أتحدث عنه مع اللاعبين بعد اللقاء لتفاديه خلال المباريات المقبلة.

وواصل حديثه عن رحيل حمدي فتحي قائلاً:حمدي لاعب هام وله دور حيوي معنا طوال الموسم، ولكن أرفض مقارنته بأحد آخر، فالجميع سواسية، ونحن لا نقارن لاعبًا بآخر وأنا أتعامل مع كل لاعب على أنه حالة منفردة وله خصائص فنية مختلفة، والجميع لهم دور حيوي مع الفريق.

وأضاف كولر : تدوير المشاركات بين اللاعبين أمر هام بالنسبة للفرق الكبيرة التي تشارك في عدة بطولات، مما يستلزم ضرورة تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للاعتماد عليهم وتفادي الإجهاد البدني.

واختتم : «بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الدوافع تغيرت تمامًا ولكني استطعت أن أدفع بعدد كبير من اللاعبين حتى يكون لديَّ أكبر قدر من الجاهزية الفنية ، وأمتلك فريقًا آخر جاهزًا للمشاركة في أي وقت، وبالتأكيد سوف يتعرض اللاعبون للإجهاد إذا شاركت بنفس المجموعة طوال الوقت.