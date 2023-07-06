تفاصيل عرض الأهلي السعودي لـ "رياض محرز"

وافق الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانتقال إلى نادى أهلى جدة السعودي بعد تقديم الأخير عرضًا مغريًّا للاعب للالتحاق بصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

تفاصيل تعاقد الأهلى السعودي مع رياض محرز:

عبَّر أنباء صحفية أبرزتها الصحف الإنجليزية عن تفاصيل الاتفاق بين رياض محرز والأهلى السعودي تضمنت حصول اللاعب على مبلغ يقدر بـ 410 آلاف جنيه إسترليني.

أوضحت التقارير أن بيب جورديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي أبدى بعدم موافقته على التخلى عن رياض محرز، بعد تأكد رحيل برناردو ديسلفا لاعب وسط السيتي.

تمكن رياض محرز من التتويج بالثلاثية “دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي” مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.

يأمل الأهلي السعودي في الوقت الحالي إبرام التعاقد مع عدة صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الميركاتو الصيفي على أعلي مستوي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق بطولة الدوري السعودي للموسم الجديد.

شارت التقارير الصحفية السعودية، أن مفاوض نادي أهلي جدة قرر وضع اللاعب لويس ألبيرتو نجم لاتسيو الإيطالي ضمن خيارات النادي السعودي، من أجل دعم خط وسط الفريق.

اقترب نادي أهلي جدة من التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة للنجم البرازيلي روبيرتو فيرمنيو نجم ليفربول السابق.

يستهدف نادي أهلي جدة الصاعد من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين، التعاقد مع أكثر من نجم عالمي بعد صعوده.