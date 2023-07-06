واتس آب الوفد.. مجلة " أرابيسك" مشروع تخرج بإعلام الأزهر يناقش صناعة الأثاث

أطلق فريق من طلاب وهم: محمود رضا شريف، محمد صادق حامد، محمد أحمد قنديل، عوني عبدالرحمن البلكيمي، إسلام عبدالنبي، مصطفى خالد شربيني، عبدالله أبو ريا، عبدالرحمن حسن محمد، عبدالله حسين، محمد أبو بكر. قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر مجلة ورقية متخصصة ضمن مشاريع تخرج تحمل اسم «أرابيسك».

واستمرارًا لتواصل القراء مع خدمة واتس آب الوفد، أرسل الطلاب قائلين:" تهدف المجلة إلي معرفة الخشب ودوره في حياة الإنسان،ومعرفة أنواع الأخشاب المستخدمة في صناعة الأثاث، وأشهر متاجر بيع الأثاث في مصر، والتكنولوجيا واستخداماتها في صناعة الأثاث،و المشكلات التي تواجه الأخشاب، بالإضافة إلي الإستثمار الأجنبي في صناعة الأثاث.

وتضم المجلة حوارات صحفية مع متخصيين في مجال الأثاث، إضافة إلى تقارير وتحقيقات تعكس رؤيتهم ورؤية الخبراء والمحللين في تناول مشكلات صناعة الأثاث من كافة الجوانب المحيطة بها، كما تُقدم ضمن عددها مقالات كتبها الطلاب بأنفسهم عن الخشب ودوره في حياة الإنسان، وأهمية الأثاث المنزلي، ومميزاته، وعيوبه.

يأتي المشروع ضمن سبعة عشر مشروعًا لمجلات متخصصة اعتمدها قسم الصحافة والنشر، تنطلق من رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دمياط للأثاث وهي

المشروعات القومية الكبرى و الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث

والقطاعات الصناعية الواعدة في مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصري وخاصة الدمياطي ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدي إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.