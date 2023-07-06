واتس آب الوفد.. تأثير التكنولوجيا المالية علي القطاع المصرفي مشروع تخرج بالجامعة المصرية للعلوم

ناقش الطالبان حسن عبد الحميد مسلم، وكريم طارق بالفرقة الرابعة في قسم المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات، بكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مشروع تخرج عن تأثير التكنولوجيا المالية علي القطاع المصرفي في مصر.



واستمرارًا لتواصل القراء مع خدمة واتس آب الوفد، أرسل الطالبان قائلين: أن المشروع يناقش كيف أصبحت التكنولوجيا المالية من أكثر الصناعات الواعدة في العالم،و قدرتها على استخدام الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والخدمات المصرفية المبتكرة.



تناول كيف تؤكد الدراسات أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قد تمثل تهديدًا للبنوك لأنها تقدم خدمات مالية تقليدية بناءً على الخدمات البسيطة والمبتكرة المتاحة التي تقدمها هذه الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى التكلفة المنخفضة المرتبطة بكل خدمة.



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وقام الطالبان المشاركان بالمشروع باستخدام عينة من البنوك التجارية المسجلة في البورصة المصرية وكان عددهم حوالي 13 بنك من بينهم البنك المركزي المصري، وتوصلوا من خلال هذه الدراسة إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية في البنوك يؤثر على القيمة السوقية وسعر السهم للبنوك.