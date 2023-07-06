طريقة عمل دجاج آسيوي بالكاشو للرجيم

حضري دجاج آسيوي بالكاشو للرجيم، وهو من أشهي الأطباق والمأكولات الآسيوية الشهية، ومناسبة للوصول للوزن المثالي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الدجاج الآسيوي اللذيذ.

دجاج آسيوي بالكاشو

مقادير دجاج آسيوي

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع مكعبات متوسطة)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- البصل الأخضر : عود (مقطع قطع متوسطة)

- كاجو : كوب

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- اويستر صوص : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الفول السوداني : ملعقة كبيرة

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الخردل : ملعقة صغيرة

- دقيق الذرة : نصف ملعقة صغيرة

- صلصة الصويا : ربع كوب

دجاج آسيوي بالكاشو

طريقة التحضير

ضعي صلصة الصويا، وصلصة الأويستر، والخردل، والسكر، وطحين الذرة في وعاء، ثم اخلطي المكونات جيداً واتركي الخليط جانباً.

سخني زيت الفول السوداني، وزيت السمسم في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي قطع الدجاج وقلبي حتى يتغير لونها.

أضيفي البصل والثوم وقلبي، ثم أضيفي الفلفل والبصل الأخضر واستمري في التقليب لحوالي 7 دقائق حتى تذبل الخضار.

أضيفي الكاجو وقلبي من وقت إلى آخر لمدة 3 دقائق، ثم اسكبي الصلصة فوق المكونات، واتركي الخليط حتى الغليان، ثم اسكبيه في طبق التقديم وقدميه ساخناً.