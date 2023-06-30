صدمة في اتحاد الاسكواش بعد استقالة الجهاز الفني للمنتخب

تلقي مجلس إدارة اتحاد الإسكواش برئاسة عاصم خليفة صدمة كبيرة بتلقيه إخطارًا من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين والناشئات بتقديم استقالته وعدم السفر إلى استراليا مع بعثة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كاس العالم للناشئين والناشئات خلال الشهر المقبل بمشاركة منتخبات العالم.

وتسبب الأمر في حدوث أزمة كبيرة داخل مجلس الادارة قد تؤثر على شكل استعدادات الفريق للبطولة.

ورفض الجهاز الفني تدخلات بعض أولياء الأمور في الشئون الداخلية والفنية وخرق القواعد والتي تضرب استقرار المنتخب خلال مشاركته في البطولة.

وهدد الجهاز الفني بالاستقالة في حالة استمرار الضغط لتمرير قرار فردي علي حساب المصلحة العامة للفريق في مخالفة للائحة الموقعه من قبل جميع اللاعبين واللاعبات.

وبرر الجهاز الفني سبب اعتراضه لرغبته في عدم التميز والمفاضلة بين اللاعبين واللاعبات خاصة وانه هناك من يضغط لمخالفة اللائحة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الادارة.

اتحاد الاسكواش يسعى لاحتواء الأزمة

ويحاول مجلس الادارة احتواء الازمة ومحاولة فرض النظام ويعكف علي دراسة كيفية استبدال اللاعبين في هذا التوقيت الضيق إذًا لزم الامر حفاظا علي وحدة الصف داخل المنتخب وعدم إحداث زعزعة داخل الفريق الوطني والجهاز الفني.