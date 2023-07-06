واتس آب الوفد.. شاب يحول البيض والشاى إلى لوحات فنية

شارك الرسام عمرو على من محافظة أسيوط مجموعة من لوحاته الفنية لنشرها عبر موقع بوابة الوفد تعبر عن حبه لموهبة الرسم منذ صغره

واستمرارًا لتواصل القراء مع خدمة واتس آب الوفد، أرسل المواطن قائلا:" انا برسم من صغري وعمرى 9سنين، بدات برسم صور من كرتون الاطفال، ومن مشاهدة التلفزيون احببت الرسم اكتر، وبعد ذلك اتجهت لرسم الفنانين واكتسبت خبرات اكتر، واستخدمت الشاي والبيض والملح فى الرسم

اضاف شاركت في بعض المعارض برسومات كثيرة وحصلت علي المركز الثالث علي الجمهورية في، مسابقة وزرة الشباب والرياضة





