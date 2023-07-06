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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد تقديم ميسي تركيا في ريال مدريد

أردا جولر
أردا جولر

استطاعت إدارة ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الموهبة التركية الشابة أردا جولر، المُلقب بـ "ميسي تركيا"، بعدما نجح الفريق الملكي في خطف الصفقة في اللحظات الأخيرة من الغريم التقليدي برشلونة.

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وأوضحت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن ريال مدريد سيقدم أردا جولر، كلاعب جديد ضمن صفوف الميرينجي خلال الفترة المقبلة، بعد اتمام التعاقد مع فنربخشة التركي خلال الساعات الماضية.

 

وأكدت الصحيفة أن الريال حصل على صفقة جولر، بعد منافسة شرسة مع غريمه برشلونة، حيث كانت مفاوضات البارسا والنادي التركي قد شهدت تقارب في وجهات النظر قبل دخول ريال مدريد في الصفقة.

 

وشددت "ذا أثلتيك" على أن جولر سيسافر إلى العاصمة مدريد خلال الساعات المقبلة، من أجل تقديمه كلاعب جديد في السنتياجو بيرنابيو.

 

كما أشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن ريال مدريد وقع مع جولر لمدة 6 سنوات حتى صيف 2029، ومن المتوقع أن يكون مساء اليوم، الخميس، موعد تقديم اللاعب.

 

وسيخضع صاحب الـ 18 عامًا للكشف الطبي في ريال مدريد، ومن ثم الإعلان الرسمي من ريال مدريد على انتقال جولر للفريق.

 

وحصل ريال مدريد على توقيع جولر، بعدما كان اللاعب قد وقع على عقد مع فنربخسة حتى صيف 2025، بجانب وجود شرط جزائي في عقد الموهبة الشابة بقيمة 17.5 مليون يورو.

 

وقام الملكي بدفع 20 مليون يورو، بجانب 10 مليون كحوافز إضافية للنادي التركي، مما جعل إدارة الأخير توافق ععلى العرض المدريدي.

 

ومن المقرر أن يقوم العملاق التركي بتخفيض نسبة البيع المستقبلي، حيث تصل النسبة لـ 20% بين ريال مدريد وفنربخشة.

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