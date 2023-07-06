مين جاي يقترب بقوة من بايرن ميونخ الألماني

اقترب المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني قادمًا من نابولي بطل الدوري الإيطالي.

وتوصل كيم لاتفاق مع بايرن ميونخ بشأن البنود الشخصية للعقد الذي من المقرر أن يمتد لخمسة أعوام، وسيخضع للفحص الطبي الإلزامي في وقت لاحق في بلاده بعد وصول أطباء النادي البافاري إلى كوريا الجنوبية.

من المتوقع أن يدفع بايرن 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 26 عاما والذي ساهم في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، والذي يتواجد حاليا في كوريا الجنوبية حيث يقضي الخدمة العسكرية.

ويسعى بايرن للتعاقد مع قلب دفاع جديد في ظل اقتراب لوكاس هيرنانديز من الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.