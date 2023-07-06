تفاصيل فعاليات كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة نصر

يتوافد الأقباط الأرثوذكس، السبت، بفعاليات "العشية والتسبحة الأسبوعية" في كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي، بمناسبة فترة صوم الرسل الأوائل، ذلك بمقرها في مدينة نصر بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

تفاصيل اللقاء بكنيسة العذراء والقديس أثناسيوس

يترأس اللقاء خورس الشمامسة اللقاء بإقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين.

صوم الرسل.. أقدم العبادات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تختم الكنائس القبطية فترة صوم الرسل الأسبوع المقبل والذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير باعتباره احد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ما ذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الأموات وصعوده للسماء بعد حواره الأخير على جبل الزيتون مع تلاميذه الرسل.

أيام روحية عاشتها الكنيسة القبطية

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس أجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الأعظم على البشرية، وجاب فيها أرض الكنانة من شمال وجنوب ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع أطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس (قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).