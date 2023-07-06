بعد تشكيل هيئة دفاع عنهم.. محمد الكسار يوضح تفاصيل قضية محاميي المنيا

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل هيئة دفاع عن محاميي المنيا الثلاثة، المتهمين بالتحريض على القتل، والحضور معهم أثناء نظر القضية.

وتضم هيئة الدفاع، وفقًا للقرار كلًا من محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، ومجدي حافظ، نقيب محاميي جنوب القليوبية، ومحمد خليل نقيب محاميي طنطا، ووائل ذكرى المحامي.

وكانت محكمة جنايات المنيا أجلت خلال جلستها المنعقدة في العاشر من يونيو الماضي، نظر القضية لجلسة 9 يوليو المقبل لحضور المحامين بشخصهم.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريح خاص للوفد، إن القضية رقم 2757 لسنة 2020 جنايات جنوب المنيا، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، عندما قام أشخاص بتوكيل الثلاثة محامين في قضية نزاع على أرض.

وأضاف الكسار، أن الأمور تطورت ووقعت جريمة قتل، ووجهت جريمة القتل لـ6 أشخاص، كما تم توجيه جريمة التحريض على القتل للمحامين الثلاثة.