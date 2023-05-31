ماستر تشارك في تنفيذ الأعمال بمحطات القطار السريع والمونوريل ومحور منفلوط



أعلنت مجموعة "ماستر سكاف للسقالات والمقاولات" المتخصصة فى أعمال تصنيع وتوريد السقالات المعدنية المستخدمة فى مشروعات البنية التحتية كذلك المقاولات المشاركة فى مجموعة من المشاريع القومية والمبادرات المتنوعة خلال العام الحالى 2023 وذلك فى قطاعات النقل والتطوير العقارى والطرق ومحاور النيل.



أكد الدكتور محمد منصور رئيس مجلس إلادارة أن المجموعة نفذت مشروعات حيوية خلال الفترة الماضية منها أبراج العلمين الجديدة وماسبيرو والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب كبارى مصر الجديدة ومدينة نصر، وتطوير ميناء دمياط ومحور عدلى منصور، والفريق كمال عامر ، ومحور 26 يوليو الجديد بالجيزة .



وتابع الدكتور محمد منصور ان مجموعته تفخر بالمشاركة فى تنفيذ عدة مشروعات قومية مختلفة مثل تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف lRt (عدلى منصور -العاصمة الإدارية) وتشارك حاليا فى تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين / مطروح حيث تقوم بأعمال توريد الفورم والشدات المعدنية للقواعد والاعمدة فى محطة الحوامدية بمحافظة الجيزة ومحطات القطار السريع بمنطقة 6 اكتوبر كذلك كوبرى القطار اعلى نهر النيل بحلوان .



كما تقدم منتجاتها لقطاعات مختلفة على رأسها الطرق والكبارى التى تسيطر ماستر من خلالها على 60% من حجم الأعمال فى السوق وتحديدًا فى نشاط "الفورم" أما قطاع السقالات وتستحوذ ماستر على 30%من حجم عملها فى السوق المحلى .



كما تقوم بتوريد الفورم والشدات اللازمة لمحور منفلوط الجديد بمحافظة أسيوط بالشراكة مع المقاول الرئيسي للمشروع واستخدام اسلوب الصب الطائر للخرسانة فى تنوع جديد لانشطة الشركة.



وبالنسبة للمونوريل شرق النيل تنفذ الشركة أعمال توريد السقالات والشدات المعدنية للمحطات بمناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية ومدينة نصر من اجل تنفيذ أعمال الإنشاء كذلك تركيب الكلادينج المستخدم فى واجهات المحطات .

ولفت منصور الى الشراكة الكبيرة مع مجموعة اوراسكوم بتوريد الخرسانات والسقالات والشدات لعدد من مشروعات الشركة .



وكشف رئيس مجلس الادارة الى ان المجموعة لديها خطة طموحة للتوسع فى الأسواق العربية والأفريقية بتنفيذ أعمال متنوعة فى مشروع "نيوم" بالمملكة العربية السعودية مع كيانات مصرية عملاقة كذلك مشروع تطوير الطريق الدائرى الرابع حول العاصمة الليبية طرابلس ويتم دراسات هذه المشروعات فى الوقت الراهن مشيرا الى ان الاولوية لازالت للتعاقد للسوق المحلى الذى يشهد رواجاً بما يجعله يجتذب المزيد من الشركات والمستثمرين من خارج مصر أيضاً، بينما تظل الشركة لديها القدرة على تلبية المزيد من الطلب الحالى بمضاعفة ساعات العمل لديها.

وحول خطة لتوطين صناعة السقالات والشدات المعدنية تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل للشباب والحد من الاستيراد بالعملات الاجنبية قال الدكتور محمد منصور ان الشركة تدرس بجدية انشاء مصنع جديد على مساحة 40 ألف متر، يتخصص فى الفورم المعدنية الخاصة بالنقل الذكى، بحجم استثمارات متوقعة 200 مليون جنيه.

ولفت الى أن الشركة ما زالت تفاضل بين مدينتى العبور أو العاشر من رمضان لاختيار موقع إنشاء المصنع المرتقب، والذي يختص بتصنيع القوالب المعدنية المستخدمة فى مشروعات النقل الذكى كالقطار السريع أو المونوريل وغيره من المشروعات الهامة.

وذكر أن خطة تمويل المصنع المرتقب تتوزع ما بين الاقتراض البنكى والموارد الذاتية، بخلاف آلية التأجير التمويلى التى تتسم بالمرونة وسرعة اتخاذ القرار عكس البنوك، كما تستهدف الشركة تحقيق حجم أعمال بقيمة 600 مليون جنيه فى أول عام لتشغيل المصنع الجديد, وان المصنع سيتخصص أيضًا فى تصنيع بعض القوالب المستخدمة فى الكبارى، بخلاف السقالات والشدات، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 4 آلاف طن شهرياً. وبما يوفر وظائف جديدة لنحو 600 فرد.

وكشف الدكتور محمد منصور إلى أن الشركة المجموعة خطوات جادة فى استقطاب أحدث تكنولوجيا لمعدات الإنشاءات حول العالم، إذ تتفاوض حاليًا للحصول على توكيلات عالمية من شركات صينية وكوريّة لاستحداث نظام السقالات الهيدروليكى، بدلًا من النظام اليدوى المعمول به فى مصر حاليًا، وبالتالى توفير المزيد من الوقت والتكاليف مع تحقيق أعلى جودة عالمية وكذلك تطوير الصناعة المصرية أيضًا وتنفيذ توجيهات الدولة فى إنجاز المشروعات القومية بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة.



كشف منصور سعى الإدارة فى الفترة القادمة لتأسيس شركة قابضة تحمل اسم «منصور ليمتد جروب» تضم تحت مظلتها 3 شركات تابعة هى ماستر للمقاولات المتكاملة، وماستر للسقالات، وأخيراً منصور للتركيبات الهندسية.

وأوضح منصور الى أن الشركة ستعتمد فى اختراق مجال المقاولات على استقطاب كوادر مهنية ذات خبرات كبيرة فى السوق لتولى القيادة التنفيذية لذراع المقاولات، إلى جانب سياسة العمل من حيث انتهى الآخرون ، موضحًا أن «ماستر» ستعتمد على خبراتها السابقة في المجال المعدنى لتحقيق سابق خبرات قوية فى المقاولات.

وصرح بأن الشركة تستهدف تنفيذ حجم أعمال بقيمة 500 مليون جنيه فى أول عام لإطلاق شركة المقاولات، تتضاعف فى السنوات التالية، مع التركيز على مشروعات إنشاء المولات التجارية والمبانى التجارية والإدارية، بخلاف الوحدات السكنية فى المدن العمرانية الجديدة.

ورأى أن مستهدفات ذراع المقاولات فى العام الأول ليست بالكبيرة أو الضخمة، فى ظل الارتفاعات اللافتة فى أسعار مواد البناء، إلى جانب انتشار النهضة العمرانية فى مختلف أرجاء الجمهورية, واعتبر أن السوق المصرية واعدة للغاية فى مجال التنمية وتطوير البنية التحتية، لذلك ستركز الشركة حاليًا على توجيه معظم طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية.