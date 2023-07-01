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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم أوسيمين نجم نابولي

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد موقفه من التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم فريق نابولي الإيطالي، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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يرغب الميرنجي في التعاقد مع أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي لتعويض رحيل كريم بنزيما لنادي الاتحاد السعودي، وليكون ثاني اللاعبين المهاجمين في الفريق بعد التعاقد مع خوسيليو لاعب فريق إسبانيول الإسباني.

موقف ريال مدريد من ضم أوسيمين

فيكتور أوسيمين هداف الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي، أصبح على طاولة مفاوضات العديد من الأندية الأوروبية في فترة الانتقالات الصيفية، فما هو موقف ريال مدريد من ضم اللاعب.

انسحب نادي ريال مدريد من سباق التعاقد مع أوسيمين مهادم نابولي بسبب المطالب المادية الكبيرة من جانب إدارة نادي نابولي، ولا يريد الميرنجي أن يدفع مبالغ مالية كبيرة في صفقة لاعب غير مضمون تألقه.

أكدت إدارة فلورنتينو بيريز أنها لن تنفق أموالًا كثيره في ضم أي لاعب سوى كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي قد طلب الحصول على مبلغ قدره 150 مليون يورو لأجل الموافقة على رحيل فيكتور أوسيمين لأي نادٍ يرغب في التعاقد معه، وهو ما يراه الميرنجي مبالغ فيه.

موقف رئيس ريال مدريد من ضم أوسيمين

رفض فلورنتينو بيريز إبرام أي من الصفقات الجديده خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد التعاقد مع خوسيليو، مؤكدًا اكتفاء الفريق بلاعب واحد فقط في الجانب الهجومي بجوار رودريجو وفينيسيوس جونيور، على أن يكون اللاعب الثالث هو كيليان مبابي حال قرر الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية.

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يتبقى للاعب النيجيري فيكتور اوسيمين موسمين على نهاية عقده مع البارتنوبي والذي ينتهي في يونيو من عام 2025، وتوصلت إدارة السماوي الإيطالي لاتفاق مع اللاعب النيجيري على تجديد العقد لمدة موسمين إضافيه ليتبقى له 4 مواسم مع فريق سان باولو حال تم التجديد.

 

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وفي سياق أخر، دخل فريق نادي أرسنال في سباق التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان قبل ريال مدريد، بعدما أعلن اللاعب الفرنسي عدم تفعيل بند التجديد لموسم إضافي، لينتهي تعاقده في يونيو 2024.

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