ألمانيا تُعلن ضبط خلية خططت لعمليات إرهابية

ألقت الشرطة في ألمانيا، اليوم الخميس، القبض على سبعة أشخاص لاشتباه تشكيلهم لتنظيم إرهابي، بهدف تنفيذ هجمات كبيرة على غرار تنظيم داعش، حسب ما كشف الادعاء الألماني.

وقال ممثلو الادعاء في ألمانيا إنه تم القبض على مواطنين من تركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان في ولاية نورد راين فستفاليا بغرب ألمانيا، وإنهم يعرفون بعضهم البعض منذ فترة طويلة ودخلوا البلاد من أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الحرب في 2022، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.



كذلك أفاد بيان صادر عن ممثلي الادعاء بأنهم شكلوا تنظيما إرهابيا في يونيو 2022 وكانوا يفكرون في أهداف داخل ألمانيا ويحاولون الحصول على أسلحة، لكن لم تكن لديهم خطط معينة لشن هجوم عندما تم القبض عليهم.

وباستثناء مواطن من قرغيزستان، كان المشتبه بهم الذين اعتقلوا في ألمانيا يجمعون أيضا أموالا لتنظيم داعش منذ أبريل 2022 وحولوها تكرارا إلى التنظيم في الخارج.

هجمات ذات تأثير على الرأي العام

وأضاف بيان الادعاء العام بألمانيا أنه بعد فترة قصيرة من بدء الحرب في أوكرانيا، سافر هؤلاء الرجال سويا إلى ألمانيا وشكلوا تنظيما إرهابيا، وكان الهدف من ذلك هو "القيام بهجمات ذات تأثير على الرأي العام بألمانيا وفقا لمفهوم تنظيم داعش".

وأوضح الادعاء أن الرجل المنحدر من طاجيكستان، والذي تم إلقاء القبض عليهم في هولندا ينتمي أيضا لهذا التنظيم، وأضاف أنهم كانوا على اتصال مع أعضاء الفرع الإقليمي لتنظيم داعش وهو " تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان".

وتابع الادعاء أنه تم بالفعل استكشاف أهداف محتملة لتنفيذ هجمات وترصد أماكن محتملة لارتكاب الجريمة، وأضاف أن المتهمين حاولوا بالفعل شراء أسلحة، ولكن لم يكن هناك خطة هجوم ملموسة حتى الآن.

وتم إلقاء القبض على السبعة متهمين المحتجزين حاليا في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، في أماكن متفرقة، وأحجمت المتحدثة باسم الادعاء العام عن ذكر أية تفاصيل أخرى.

ومن المقرر أن يتم عرض هؤلاء المتهمين على قاضي التحقيقات التابع للمحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.

واعتقلت السلطات الهولندية كذلك اليوم الخميس اثنين آخرين من المشتبه بهم على صلة بالمجموعة، وهما رجل من طاجيكستان وزوجته من قرغيزستان يقيمان في هولندا منذ 2022.

وقال ممثلو ادعاء هولنديون في بيان منفصل إن الرجل يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، وإنه تلقى أوامر بالتخطيط لشن هجوم، ومع ذلك لم يتم وضع أي خطط بعد.

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