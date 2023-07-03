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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

ألمانيا تدعم أوكرانيا بدُفعة جديدة من دبابات ليوبارد

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أكدت "برلين" أن العشرات من دبابات "ليوبارد" ستصل إلى "كييف" خلال الأسابيع المُقبلة من ألمانيا والدنمارك، حسبما أفاد وزير الدفاع الألماني، "بوريس بيستوريوس".

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، قال بيستوريوس: "خلال الأسابيع المُقبلة، ستتلقى أوكرانيا العشرات من دبابات "ليوبارد" القتالية المُقدمة من ألمانيا والدنمارك".

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وأضاف: "كما قمنا في شهر مايو وحده بإعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو تتضمن أسلحة أخرى ضرورية، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي إضافية من طراز IRIS-T SLM".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 16 دبابة ليوبارد  التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف.

ضابط مخابرات أمريكي يُفجر مفاجأة: الأوكرانيون يُفجرون دبابات "ليوبارد" بأنفسهم:

من ناحية أخرى، أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المُتقاعد، سكوت ريتر، أن العسكريين الأوكرانيين يُفجرون دبابات "ليوبارد" بأنفسهم.

وأشار المتحدث إلى أن "السُلطات الروسية قررت دفع مكافأة مقابل كل دبابة مُدمرة، ولهذا فإن العسكريين الروس يبحثون الآن عن كل دبابة "ليوبارد"".

وتابع: "لذلك، فإن أولئك الذين يقودون دبابات "ليوبارد" يمرون على الألغام كي تنفجر الدبابات، أو يعطلونها عن قصد".

وانطلق الهجوم المُضاد الذي روجت له كييف طويلًا في 4 يونيو، في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك، حيث كان زخم الهجوم الرئيسي مُتركزًا في محور زابوروجيه.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد علق على الهجوم المُضاد بالقول إن قوات كييف لم تنجح في أي محور من المحاور القتالية، حيث تكبدت خسائر فادحة وتم تدمير مئات القطع الحربية.

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