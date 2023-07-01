عاجل
الأنبا موسى بحث عن الله فوجده وتحول لقديس فرنسا.. مواجهات عنيفة بين مُتظاهرين وأنصار اليمين المُتطرف
السبت 01 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الرئيس الفرنسي يُؤجل زيارته إلى ألمانيا لهذا السبب

ماكرون
ماكرون

قرر الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، تأجيل زيارته إلى ألمانيا التي كانت مُقررة في 2-4 يوليو بسبب الاحتجاجات الطاحنة والعنيفة في باريس.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم السبت، أعلن ذلك مكتب رئيس الدولة الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، وأضاف المكتب في بيانه: "اتصل الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئيس شتاينماير اليوم، وأطلعه على الوضع في البلاد. وطلب الرئيس ماكرون تأجيل زيارة دولة كانت مُقررة لألمانيا".

txt

تصريحات نارية من ماكرون حول أعمال الشغب في فرنسا

txt

ماكرون يُثير غضب الفرنسيين بعد رقصة في حفلة موسيقية

ونوه البيان بأن شتاينماير أعرب عن أسفه لقرار ماكرون، لكنه قال إنه يتفهم ذلك تمامًا في ضوء الاحتجاجات، وشدد البيان على أن الزيارة، يجب أن تتم في القريب العاجل

متابعة التطورات في فرنسا:

وأكد البيان على أن شتاينماير "يُتابع عن قُرب التطورات" في فرنسا، و"يأمل أن يتوقف العُنف في شوارع المُدن الفرنسية في أسرع وقت مُمكن وأن يعود السلام في المجتمع مرة أخرى".

وكان من المُفترض أن يزور ماكرون ألمانيا بدعوة من نظيره الألماني.

ووفقًا للجانب الألماني كان برنامج الزيارة يتضمن مفاوضات مع شتاينماير، ومع المستشار أولاف شولتس والمشاركة في عدد الفعاليات المشتركة، وهذه كانت ستُصبح أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي إلى ألمانيا مُنذ 23 عامًا.

وفي وقت سابق، قال إيمانويل ماكرون إن ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي وراء أعمال العُنف من قِبل المُراهقين في شوارع البلاد حيث إنهم يُقلدون ألعاب المغامرات الإلكترونية. 

وأكمل ماكرون "شبكات التواصل الاجتماعي تلعب "دورا مُهمًا" في تأجيج الاضطرابات المستمرة، مُنوهًا بموقعي "سناب شات" و"التيك توك" كأمثلة".

مواد متعلقة

تصريحات نارية من ماكرون حول أعمال الشغب في فرنسا

ماكرون يُثير غضب الفرنسيين بعد رقصة في حفلة موسيقية

احتجاجات فرنسا تُجبر ماكرون على مُغادرة القمة الأوروبية

«ماكرون»يندد بالحادث.. و الشرطه تعتقل 150 شخصيا و تنشر 40 الف فرد أمن للتصدي لاي مظاهرات

فرنسا.. غضب واشتباكات بعد مقتل مراهق بأيدي الشرطة والرئيس ماكرون يعلق

ماكرون يزور مارسيليا غدًا ويبحث خطة التنمية في المدينة

روسيا تستنفر وتنفي اتهامات ماكرون حول زعزعة الاستقرار في إفريقيا

ماكرون يُعلن عن صيغة نهائية لمساعدات مناخية بـ100 مليار دولار
الجريدة الورقية