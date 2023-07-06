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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دينيز يوضح علاقته بـ أنشيلوتي أثناء تدريب منتخب " السامبا"

دينيز
دينيز

كشف فرناندو دينيز المدرب الجديد لمنتخب البرازيل الكروي عن علاقته بالإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيتولى خلفه في النصف الثاني من العام المقبل.

 وقال دينيز: أنه سيعمل باستقلالية ولن يعاني من أي تدخل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيخلفه في المنصب خلال النصف الثاني من العام المقبل.

أنشيلوتي
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وأبلغ دينيز بعد تعينه لمدة 12 شهرا: سأحظى باستقلالية وحرية في عملي دون أي تدخل.

وقال إدينالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي بعد تقديم دينيز أن أنشيلوتي، الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى منتصف العام المقبل، سيصبح مدرب البرازيل القادم في النصف الثاني من 2024.

وأضاف رودريجيز: أنشيلوتي سيكون هنا بالتأكيد، لكنه أشار إلى أن المدرب الإيطالي وحده سيحدد متى سيصل.

وقال رودريجيز في اليوم السابق أن أنشيلوتي سيقود المنتخب بدءًا من كأس كوبا أميركا 2024 التي تقام بين 20 يونيو و14 يوليو بالولايات المتحدة.

وتولى دينيز، الذي سيقسم وقته بين تدريب المنتخب وفريق فلومينيسي، القيادة بعد خسارة البرازيل وديا من المغرب والسنغال هذا العام، وسيبدأ مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

وامتدح دينيز نجم باريس سان جيرمان نيمار، ولم يستبعد عودة الشراكة مع باولو هنريكي جانسو زميله السابق في سانتوس والذي يلعب تحت قيادة دينيز حاليا في فلومينيسي.

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