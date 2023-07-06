أول تعليق من سكرينيار بعد الإنضمام لباريس سان جيرمان

تحدث ميلان سكرينيار الوافد الجديد لصفوف باريس سان جيرمان،بعد التوقيع العقود مع إدارة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية .

عبر ميلان سكرينيار عن بالغ سعادته الكاملة عقب التوقيع على عقود باريس سان جيرمان ، مشيرا إلى انه يشعر بأفضل حالاته وأنه سعيد جدا بأن أصبح جزءا اليوم من فريق كهذا باريس سان جيرمان هو أحد أفضل الأندية في العالم، بلاعبين من طراز عالمي وأنصار رائعين".

أشار :" الأشهر الأخيرة لم تكن سهلة بالنسبة لي، لقد تعرضت لإصابة، وعانيت من مشكل في الظهر. ولكن اليوم كل الأمور على ما يرام، أشعر بأنني في حالة جيدة. لقد شاركت في مباراتين مع منتخب بلادي سلوفاكيا، وبالتالي لفأنا جاهز. بعد التعافي من الإصابة لم أتوقف أبدا عن التدريب، وأنا الآن بكامل امكانياتي بل حتى أكثر".

أكمل :" رأيت ذلك، إنه جميل ان تكون هذه سابقة بالنسبة لي، لم ألعب بعد ولكنني دخلت تاريخ النادي. بجدية، لقد علمت بذلك عند توقيعي عقدي. لقد كان ذلك مفخرة لي، وليلدي وعائلتي أنا سعيد جدا، ما هذه إلا البداية".

أضاف :" لقد كان خيارا سهلا وبسطيا بالنسبة لي. عندما يرغب ناد مثل باريس سان جيرمان في ضمك إلى صفه فإن القرار يتم اتخاذه سريعا عندما رأيت أنني امكانية القدوم إلى هنا، كنت سعيدا جدا.

أردف:" لقد شاهدت مباريات كثيرة لباريس سان جيرمان الجميع يعلم أن الفريق يملك لاعبين كبارا وأعلم أنه أحد أفضل الفرق".

سكرينيار

في سياق مٌتصل، يضع ناصر الخليفي آمال كبيرة على لويس أنريكي لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، ومن المقرر ان تدعم إدارة الفريق الباريسية بصفقات أعلي مستوي لتدعيم الفريق وصول الفريق منصات التتويج الأوروبية .

و رحل العديد من اللاعبين الفريق من أبرزهم ليونيل ميسي و سيرجيو راموس عقب انتهاء تعاقدهم مع الفريق الباريسي .

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للظهور الأول مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، لخوض مرحلة جديدة في مسيرته مع الساحرة المستديرة.

حسم نادى إنتر ميامي الأمريكي الجدل الدائر حول النادي الذي سينضم إليه النجم ليونيل ميسي بالإعلان الرسمي عن تعاقده مع "البرغوث" ليقطع الطريق أمام الهلال السعودي الذي سعى بشدة للتعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين.