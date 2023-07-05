باريس سان جيرمان يُثير الجدل قبل مؤتمر إنريكي

وجه باريس سان جيرمان الشكر لمدربه السابق كريستوف جالتيه، بعد الفترة التي قضاها المدرب الفرنسي مع البي أس جي خلال الموسم الماضي.

وفشل جالتيه في تحقيق طموحات الجماهير بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من اللاعبين المميزين الذي امتلكهم الفريق خلال الموسم الماضي.

واستطاع باريس سان جيرمان في اتمام تعاقده مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، ليتولى قيادة الفريق العاصمي خلفًا لجالتيه خلال الموسم المقبل.

وأثار النادي العاصمي الجدل بشأن تقديم إنريكي، بعدما أصدر العملاق الباريسي بيانًا رسميًا، يفيد فيه بتأجيل المؤتمر الصحفي، والذي كان مقرر عقده اليوم لتقديم المدرب الجديد.

لويس إنريكي

ولم يذكر باريس سان جيرمان أي أسباب تخص تأجيل المؤتمر الصحفي، مما جعل وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية تشعر بالارتباك من هذا الأمر.

وقدم البي أس جي اعتذارًا لكافة وسائل الإعلام بشأن الارتباك عن تأجيل المؤتمر الصحفي، والذي كان مقررًا عقده في الثانية ظهرًا بالتوقيت الفرنسي ليتأجل للرابعة بعد العصر.





في سياق متصل، تحدثت شبكة RMC سبورت الفرنسية، والتي غلقت على الأمر، حيث ذكرت: "لقد تأجل المؤتمر دون إبداء أسباب".

وكان جالتيه قد توج ببطولتي الدوري وكأس فرنسا، لكنه لم يستطع الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بجانب اهتزاز نتائج الفريق خلال المرحلة الأخيرة من مسابقة الدوري.