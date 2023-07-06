الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كاسترو  مدربا لـ النصر السعودي

البرتغالي لويس كاسترو
البرتغالي لويس كاسترو

 تعاقد اليوم " الخميس" نادي النصر وصيف بطل دوري "روشن" السعودي للمحترفين مع البرتغالي لويس كاسترو مدربا جديدا لمدة عامين يوم الخميس.

 وأعلن نادي النصر عن تعيين مدربه الجديد في بيان صحفي اليوم.

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كان نادي النصر قد أقال المدرب الفرنسي رودي جارسيا في أبريل الماضي وأكمل الموسم مع الكرواتي دينكو إيليتشيتش مدرب فئات الشباب بالنادي.

وسبق لكاسترو (61 عاما) تدريب الدحيل وفاز معه بكأس أمير قطر العام الماضي قبل الانتقال لبوتافوجو البرازيلي، كما توج مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020.

وتعاقد النصر- الذي يعسكر حاليا في البرتغال- مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان استعدادا للموسم الجديد.

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