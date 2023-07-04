النصر يقترب من ضم نجم الاتفاق

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر من ضم نجم نادي الاتفاق، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لدعم صفوف الفريق قبل موسم مليئ بالمنافسات المحلية والقارية.

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يشارك نادي النصر في بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة العربية ودوري أبطال آسيا، ويطالب الجهاز الفني بالتعاقد مع لاعبين جدد في وسط الملعب، حتى لا يتعرض الفريق للإرهاق بسبب ضغط المباريات.

النصر يهتم بضم نجم الاتفاق

يترقب نادي النصر موقف اللاعب فيصل الغامدي لاعب وسط نادي النصر، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ويرى الجهاز الفني أن اللاعب سيكون من العناصر الأساسية في الفريق مستقبلًا خاصة مع صغر سنة.

يشارك اللاعب صاحب الـ 21 عام في صفوف المنتخب السعودي، ويلعب في مركز وسط الملعب لنادي الاتفاق.

كان نادي الاتفاق قد وقع عقد احترافي مع اللاعب في عام 2019 لمدة 5 مواسم، وينتهي عقد اللاعب مع الفرسان في يونيو من عام 2024.

تعاقدات النصر في يونيو 2023

وكان نادي النصر فد اعلن التعاقد قبل أيام مع مارسيلو بروزوفيتش لمدة 3 مواسم، ويقترب من التعاقد مع حكيم زياش نجم نادي تشيلسي، بالإضافة إلى اللاعب فوفانا لاعب وسط نادي لانس.

الراحلين عن نادي النصر

أعلن نادي النصر في وقت سابق رحيل كل من البرازيلي لويس جوستافو لاعب وسط العالمي، بالإضافة إلى اللاعب الفارو جونزاليس نجم دفاع النمور، حيث قرر رحيل الثنائي بعد مرور عام من عقدهم، وقرر الفريق عدم التمديد لهم.

وفي سياق أخر، يقترب نادي النصر من التعاقد مع لاعب جديد في مركز حراسة المرمى بدلًا من ديفيد اوسبينا المصاب، حيث يحتاج اللاعب لعملية إضافية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الجولة 13 من دوري روشن عن الموسم الماضي.

وكان نادي النصر قد أعلن عن مباريات معسكر الفريق في البرتغال واليابان قبل البطولة العربية، حيث سيلعب الفريق 6 مواجهات 4 منها في معسكر البرتغال ولقاءين في اليابان، قبل مباريات البطولة العربية حيث يقع مع أندية الزمالك المصري والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

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