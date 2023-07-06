الدفاع الروسية تُعلن عن هجوم ليلي دقيق وخسائر فادحة تكبدتها أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، خلال بيانها اليومي عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا، أن قواتها شنت هجوم عالي الدقة على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، ومستودعات تحوي مدرعات عسكرية غربية وإصابة جميع الأهداف بدقة.

استهدفت القوات الروسية بضربة مركزة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى موجهة من البحر، نقاط الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وكذلك مستودعات تضم مركبات مصفحة ومدرعات غربية، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة بدقة وتم إلحاق خسائر كبيرة بالاحتياطيات الاستراتيجية للعدو، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم صد جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وكوبيانسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع:

في محور دونيتسك تم صد تسع هجمات أوكرانية وتدمير مركز تجمع عسكري للقوات الأوكرانية في كليشيفكا، وجراء العمليات في المحور، تم تحييد ما يصل إلى 385 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعين من طراز D-20 بالإضافة إلى مدفعي ذاتي الدفع من طراز Krab بولندي الصنع.

في محور كراسني ليمانسك، تم صد أربع هجمات في دونيتسك ولوغانسك، كما تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع الأوكرانية في لوغانسك، وبلغت خسائر العدو في هذا المحور أكثر من 90 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين وتدمير عتادهم العسكري.

استهداف مراكز تجمع القوات الأوكرانية

في محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا، استهدفت قواتنا مراكز تجمع للقوات الأوكرانية في دونيتسك، كما تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب أوكرانية في زابوروجيه ودونيتسك، وتم تصفية ما يصل إلى 165 جنديا أوكرانيا في هذه المحاور وتدمير مركبة مصفحة من طراز Stryker أمريكية الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Cezar فرنسية الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع جبل "Gvozdika".

في محور كوبيانسك، صدت قواتنا هجوما شنته القوات الأوكرانية في لوغانسك، كما هُزمت وحدات العدو في خاركوف وفي لوغانسك. بالإضافة إلى إحباط مجموعة تخريب واستطلاع نوفوسيلوفسكوي في لوغانسك ونتيجة العمليات في هذا المحور تم تدمير ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

في محور خيرسون تم تحييد ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika

في دونيتسك تم استهداف وإصابة ثلاثة مواقع قيادية من لواء الدفاع الإقليمي 118 ولواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات الأوكرانية ولواء الحرس الوطني الرابع.

أسقطت دفاعاتنا مقاتلتين أوكرانيتين من طراز Su-25 في دونيتسك.

تم اعتراض أربعة صواريخ كروز من طراز Storm Shadow، بالإضافة إلى أربعة صواريخ من نظام HIMARS.

تم تدمير خمس عشرة مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون.

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