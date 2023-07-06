هناء علام تفوز بذهبية ثالثة لمنتخب مصر للبوتش ببطولة أفريقيا

حصلت اللاعبه هناء علام على الميدالية الذهبية الثالثة لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

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ونجحت هناء علام في تحقيق الميدالية الذهبية بعد تحقيق الفوز على لاعبة المغرب

وكان المنتخب المصري نجح في الحصول على ميداليتين ذهبيتين عن طريق سمير عبدالمعز وتسنيم محمد.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الجمعة، وتحديد المتاهلين لاولمبياد باريس 2024.

و انطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتي 8 يوليو الجاري

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

سمير عبد المعز يتوج بأول ذهبية لمصر بالبطولة الافريقية للبوتشا

حصل اللاعب سمير عبد المعز على الميدالية الذهبية الأولي لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ونجح اللاعب سمير عبد المعز في تحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعب جنوب أفريقيا.



ومنذ انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للبوتشا المؤهلة لباريس ٢٠٢٤ شهدت سلسله انتصارات للمنتخب المصري حيث فوز اللاعب مهند امين علي بطل جنوب افريقيا وفازت تسنيم جودة علي بطله جنوب افريقيا وحققت هناء محمد الفوز علي بطله توتس

من جانبه أعرب الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل عن سعادته الكبيرة بعد حصد اول ذهبية لمصر .

وقال الدكتور أحمد آدم أن البعثة المصرية قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات والفوز باكثر من ميدالية خلال منافسات البطولة.

وكشف احمد آدم ان منافسات بطولة أفريقيا للبوتشا في نسختها الحالية غاية في القوة نظراً

تسنيم محمد تضيف الذهبية الثانية لفراعنة البوتشا ببطولة أفريقيا



وحصلت اللاعبه تسنيم محمد على الميدالية الذهبية الثانية لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ونجحت تسنيم محمد في تحقيق الميدالية الذهبية بعد تحقيق الفوز في المباريات التابعة للتصنيف bc1.

وأكد إبراهيم أمين " أمين صندوق الاتحاد"، على سعادته الكبيرة بالحصول على الميدالية الذهبية الثانية في البطولة.

وفي سياق آخر، قال حسام مبارك رئيس بعثة المنتخب المصري، إنه يتمني أن يكلل نجاح الفراعنة في تحقيق التأهل لاولمبياد باريس 2024، بجانب الحصول على الميدالية.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الجمعة، وتحديد المتاهلين لاولمبياد باريس 2024.

و انطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتي 8 يوليو الجاري

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