تسنيم محمد تضيف الذهبية الثانية لفراعنة البوتشا ببطولة أفريقيا

حصلت اللاعبه تسنيم محمد على الميدالية الذهبية الثانية لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

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ونجحت تسنيم محمد في تحقيق الميدالية الذهبية بعد تحقيق الفوز في المباريات التابعة للتصنيف bc1.

وأكد إبراهيم أمين " أمين صندوق الاتحاد"، على سعادته الكبيرة بالحصول على الميدالية الذهبية الثانية في البطولة.

وفي سياق آخر، قال حسام مبارك رئيس بعثة المنتخب المصري، إنه يتمني أن يكلل نجاح الفراعنة في تحقيق التأهل لاولمبياد باريس 2024، بجانب الحصول على الميدالية.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الجمعة، وتحديد المتاهلين لاولمبياد باريس 2024.

و انطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتي 8 يوليو الجاري

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

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سمير عبد المعز يتوج بأول ذهبية لمصر بالبطولة الافريقية للبوتشا

وكان اللاعب سمير عبد المعز قد حصل على الميدالية الذهبية الأولي لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ونجح اللاعب سمير عبد المعز في تحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعب جنوب أفريقيا.



ومنذ انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للبوتشا المؤهلة لباريس ٢٠٢٤ شهدت سلسله انتصارات للمنتخب المصري حيث فوز اللاعب مهند امين علي بطل جنوب افريقيا وفازت تسنيم جودة علي بطله جنوب افريقيا وحققت هناء محمد الفوز علي بطله توتس

من جانبه أعرب الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل عن سعادته الكبيرة بعد حصد اول ذهبية لمصر .

وقال الدكتور أحمد آدم أن البعثة المصرية قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات والفوز باكثر من ميدالية خلال منافسات البطولة.

وكشف احمد آدم ان منافسات بطولة أفريقيا للبوتشا في نسختها الحالية غاية في القوة نظراً لانها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

ووجه الدكتور أحمد آدم الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة للدعم المستمر للرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص.

كما وجه رئيس اتحاد البوتشا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدعم بقوة لجميع الالعاب والمتابع بدقة لكل الملفات مشيراً الى أن هذه الانتصارات التى تحققها كافة المنتخبات تاتي نتيجة دعم الدولة المصرية متمثلة في جهد ومتابعة وزير الرياضة المصري لكافة الأحداث الرياضية.

وعبر محمد الدسوقي نائب رئيس الاتحاد، عن سعادته الكبيرة بحصول سمير على الميدالية الذهبية الأولي لمنتخبط مصر.



وعلى صعيد اخر، أكد الدسوقي حامد عضو مجلس الإدارة ، على توفير المناخ الجيد ومتطلبات جميع لاعبي بعثة المنتخب النصري، من أجل تحقيق حلم التأهل لاولمبياد باريس 2024.

و انطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتي 8 يوليو الجاري

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.