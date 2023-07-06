الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق الموسم الجديد من مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي الهمم

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للأنشطة الجامعية (إدارة قادرون  باختلاف)، عن إطلاق موسم جديد من مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دعم الدولة الكامل لنشء وشباب مصر من ذوي القدرات والهمم، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى دمجهم في مختلف الأنشطة على مستوي الجمهورية، إيماناً بقدرتهم على التحدي والتفوق وتحقيق الإنجازات في شتي المجالات.

أشار "صبحي" إلى أن انشاء 48 مركزاً للفنون وتنمية الإبداع تخدم أكثر من 20 ألف من أبنائنا من ذوي الهمم بكافة محافظات الجمهورية يعكس اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم، والرعاية والاهتمام الكبير لتنمية مهاراتهم وصقلها، لتنشئة جيل جديد من ذوي الهمم لديه القدرة على الإبداع.

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