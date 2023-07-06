الشباب والرياضة تُنظم الملتقي الأول للموارد البشرية بالمعادي

تُنظم وزارة الشباب والرياضة الملتقي الأول للموارد البشرية تحت عنوان "الموارد البشرية ريادة الأعمال وأساس النجاح "، بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئه الرقابة الإدارية، وحضور مديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية، يومي الجمعة والسبت 7-8 يوليو الجاري، بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة.





يهدف الملتقي إلي توحيد رؤية عمل الموارد البشرية من خلال التقسيمات الأربعة التي حددها مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي ( عمليات الموارد البشرية، والتطوير المؤسسي والاستحقاقات والمزايا وإدارة وتنميه المواهب).

ويناقش الملتقي لنماذج الخاصة بالعاملين بالشباب والرياضة، وكذلك بطاقات الوصف والاستفسارات الخاصة بمنظومه الدفع الالكتروني البيرول وأيضًا تقارير الكفاية ومعايير اختيار قيادات الصف الثاني والثالث ومجالات التدريب للعاملين بمنظومة وزاره الشباب وجميع مديريات الشباب والرياضة.