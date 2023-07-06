ضبط طن و300 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالعمرانية وأكتوبر

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات تمشيط الاسواق والمطاعم و المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة .

وفي هذا الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية و بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين حملات مفاجئة تمكنت من ضبط 150كجم مقطعات لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي ، إلي جانب ضبط " 50 " كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بمطاعم بشارع فيصل بنطاق حي العمرانية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



كما أسفرت الحملات عن ضبط 1.1 طن كفتة ودهون بأحد الثلاجات بمدينة أكتوبر غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 3 محاضر مخالفة حيال المخالفين