الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضبط طن و300 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالعمرانية وأكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات تمشيط الاسواق والمطاعم و المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين  حفاظآ علي السلامة العامة .

وفي هذا الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية و بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين حملات مفاجئة تمكنت من ضبط 150كجم مقطعات لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي ، إلي جانب ضبط " 50 " كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بمطاعم بشارع فيصل بنطاق حي العمرانية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما أسفرت الحملات عن ضبط 1.1 طن كفتة ودهون بأحد الثلاجات بمدينة أكتوبر غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 3 محاضر مخالفة حيال المخالفين

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