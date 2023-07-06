أسعار الدواجن اليوم الخميس بـ المزرعة.. ارتفاع الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ.. حالة من الإستقرار شهدتها أسعار الدواجن خلال الفترة الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية والمزرعة، إذ ارتفعت سعر الفراخ البيضاء بنحو 66 جنيهًا من أرض المزرعة، وسجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 22 جنيهًا، عمر يوم، وجاءت أسعار الدواجن الساسو ثابتة لتباع بنحو 69 جنيهًا.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 66 جنيهًا و94 جنيهًا.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات، اليوم الخميس، في الأسواق المصرية ومن أرض المزرعة، وتعد الدواجن هى السبيل الأمثل في أسعارها للمواطن بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار اللحوم الحمراء هذه الأيام بعد الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك وما قبله، إذ يبحث المستهلك دائمًا عن الوصول إلى أرخص السلع تلبية احتياجات الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، وجاءت أسعارها اليوم على النحو الآتي:

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة ارتفاعًا وصلت إلى 66 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

الدواجن

أسعار الفراخ الساسو

وجاءت أسعار الدواجن الساسو ثابتة لتباع بنحو 69 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي ثابتة أيضًا لتباع بنحو 94 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة

وبجانب اسعار الفراخ البيضاء اليوم، ترصد «أسواق للمعلومات» أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 22 جنيهًا، عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 16 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 18 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 45 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 30 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 16 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 20 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 65 جنيهًا.