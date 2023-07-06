الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين مسار الفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمي، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الخميس 6 يوليو، إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1925.00 دولار.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لأن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو لكسب الوقت وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.

ويراقب المتعاملون أيضا عن كثب التطورات فيما يخص القيود الصينية على تصدير معدنين مهمين في صناعة أشباه الموصلات قبل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين، الخميس.

وقال يب جونج رونج، الخبير الاستراتيجي في السوق لدى آي.جي، لوكالة رويترز: "المزيد من التصعيد على تلك الجبهة بعد الاجتماع قد يضع المشاركين في السوق في موقف دفاعي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.1292 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1248.44 دولار، واستقر البلاتين عند 915.77 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2514 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

تداولات الذهب

عادت أسعار الذهب فى مصر إلى الهبوط من جديد خلال تداولات أمس الأربعاء وذلك بفعل تراجع الطلب المحلى وترقب الأسواق لحركة الذهب دون رغبة في التدخل حاليًا بعد التغيرات الكبيرة فى الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق تحليل جولد بيليون.

والتغيرات الأخيرة فى أسعار الذهب نتجت عن ضعف الطلب ورغبة المشاركين فى الأسواق إلى انتظار أية تطورات جديدة فى الأسواق قبل اللجوء إلى شراء الذهب من جديد، خاصة بعد التذبذب الحاد الذى شاهدناه مؤخرًا وعودة المضاربة إلى الأسواق وهو ما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع للمستوى 2300 جنيه للجرام خلال فترة إجازة العيد الأضحى قبل أن تتراجع الأسعار سريعًا إلى المستويات الحالية.

تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سعر الصرف وكونه أمن قومى ساعد على هدوء الأسواق بشكل كبير بعد أن توقع الجميع أنه لن يحدث خفض جديد فى سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية، وقد نشهد استقرار على هذا الوضع حتى انتهاء فترة الصيف.