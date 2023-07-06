عروض السعودية تهدد بقاء عبد المنعم في الأهلي

تخلص النادي الأهلي من البرازيلي برونو سافيو صانع ألعاب الفريق بشكل رسمي بعد رحيله إلى نادي بوليفار البوليفي فريقه السابق.

وتوصل الأهلي إلى تسوية مالية مع بوليفار بجانب إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعب لينضم سافيو رسمياً لفريقه السابق بوليفار وينهي تجربته سريعاً بعد 10 أشهر فقط مع القلعة الحمراء.

وأصبح سافيو أول الراحلين بشكل رسمي عن الأهلي كما اقترب حمدي فتحي لاعب خط الوسط أيضاً من الانتقال رسمياً إلى الوكرة القطري كما تضم قائمة المرشحين للرحيل الثنائي أيمن أشرف وشادي حسين الذين تلقيا العديد من العروض مؤخراً.

ولم يحسم الأهلي بعد ملف اللاعبين المعارين أو المرشحين للخروج على سبيل الإعارة في الموسم المقبل خاصة أن الفريق الأحمر لم يحسم بعد لقب الدوري الممتاز.

في الوقت الذي تلقى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي اتصالات مكثفة من أجل الرحيل عن الفريق الأحمر للدوري السعودي.

وحصل عبد المنعم على عروض شفوية من نادي الاتحاد لتعويض أحمد حجازي نجم منتخبنا الوطني بجانب اتصالات من نادي الشباب أيضاً للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع عبد المنعم من أجل تعديل عقده ورفع راتبه السنوي بما يتناسب مع مردوده الفني المميز بخلاف تمديده وإقناعه بتأجيل الرحيل إلى ما بعد كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم بوبو

وتوصل الأهلي لاتفاق للتعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر لتعويض رحيل حمدي فتحي.

وأصبح بوبو على بعد خطوات من الرحيل للأهلي بعد مفاوضات مكثفة في الساعات الماضية خاصة أن اللاعب نال إعجاب المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وتم طرح فكرة التعاقد مع اللاعب محمود مرعي مدافع فيوتشر أيضاً من أجل تدعيم الخط الخلفي ولكن المفاوضات لم تكتمل بعد بعكس صفقة بوبو التي باتت على وشك الإعلان الرسمي.

ويسعى الأهلي أيضاً لضم مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم الخط الأمامي بعد رحيل سافيو إلى بوليفار.