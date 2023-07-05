5 أسباب خلف رحيل برونو سافيو من الأهلي

أعلن النادي الأهلي رحيل اللاعب البرازيلي برونو سافيو عن صفوف الفريق والعودة مرة أخرى لفريقه السابق نادي بوليفار البوليفي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، بعد المستوى الضعيف الذي ظهر به اللاعب مؤخرًا.

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خرج برونو سافيو من اختيارات المدرب السويسري مارسيل كولر مؤخرًا، وكان بعيدًا للغاية عن اختيارات المدرب السويسري، لتظهر العديد من الأسباب التي أدت لرحيل اللاعب عن القلعة الحمراء سريعًا.

أسباب رحيل برونو سافيو من الأهلي

تعاقد الأهلي مع برونو سافيو في صيف 2022 مقابل 1.5 مليون دولار، لكن اللاعب لم يقدم المستوى المنتظر منه ليعود من جديد للدوري البوليفي.

هناك العديد من الأسباب التي جاءت خلف رحيل برونو سافيو عن المارد الأحمر، وكان أولها هو تعالي البرازيلي على لاعبي الفريق وأنه أفضل منهم فنيًا ومتميز عنهم داخل الفريق، والذي كان وشيكًا أن يسبب أزمة بين اللاعبين.

السبب الثاني هو تواصل اللاعب مع مواطنه جوستافو سوزا لاعب فريق جيونبوك هيونداي، وابعاده عن الانتقال للأهلي في الصيف الحالي.

وكان السبب الثالث هو شعور برونو سافيو بالغضب من إدارة النادي الأهلي بعدما علم بتأخر راتبه لمدة 5 أيام فقط، والذي أزعج اللاعب حيث قام بالعديد من الأزمات داخل الفريق مؤخرًا عجلت برحيله عن صفوف المارد الأحمر.

السبب الرابع هو قرار المدرب السويسري مارسيل كولر تجميد برونو سافيو وعدم الاستعانه به بسبب المشكلات التي قام بها، فضلًا عن هبوط مستوى اللاعب وعدم تقديم المستوى المتوقع منه قبل التوقيع الرسمي.

يحتل المارد الأحمر المركز الاول في جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة، ويتقدم بفارق نقطتين عن منافسه نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني في سلم الترتيب، لكن المارد الأحمر له 4 مواجهات مؤجلة، وحقق الأحمر الفوز في 21 لقاء وتعادل في 6 مواجهات بدون أي هزيمة حتى الآن.

وفي سياق أخر، يتبقى للمارد الأحمر 7 مباريات على ختام الدوري الممتاز، ويستعد للمواجهة المقبلة أمام فريق الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل 8 من شهر يوليو الجاري، فضلًا عن مباراة الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب، ويواجه نادي الزمالك يوم الخميس الموافق 13 من الشهر الجاري.

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