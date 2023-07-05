الأهلي يسقط الإسماعيلي بهدف ويقترب من إستعادة لقب الدوري

حقق الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإسماعيلي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شوط أول سلبي بين الأهلي والإسماعيلي

انتهت مجريات الشوط الأول بين الأهلي والإسماعيلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وشهدت مجريات الشوط الأول سيطرة كاملة من جانب المارد الأحمر على الإسماعيلي، وسط المزيد من المحاولات التي لم يترجمها اللاعبين لأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولم يشهد الشوط الأول أي بطاقة صفراء على أي من الطرفين، ينتهي الشوط بدون أي شراسة حقيقية على مرمى الفريق.

بيرسي تاو يخطف الفوز في الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه الهجومي بحثاً عن التسجيل وهو ماتحقق مبكراً في الدقيقة 50 عن طريق بيرسي تاو من متابعة لعرضية الظهير خالد عبد الفتاح.

اشعل هدف التقدم الأهلاوي المباراة وتحرك الاسماعيلي هجومياً ونجح بالفعل في الدقيقة 56 عن طريق محمد حسن الا أن الحكم الغى الهدف بداعي وجود لمسة يد على لاعب الاسماعيلي بعد اللجوء لتقنية الفار لتشتعل المباراة.

استعاد الأهلي سيطرته في وسط الملعب وكاد ان ينجح في مضاعفة النتيجة الا ان تسديدة محمد مجدي افشة ارتدت من العارضة.

وفي الدقائق الأخيرة كاد البديل ياو انور أن يخطف هدف التعادل للدراويش الا انه سدد بغرابة خارج المرمى.

استمرت المحاولات من كلا الجانبين في الدقائق الاخيرة دون جديد حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي الأهلي بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الدوري بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز 13.

تشكيل الأهلي في مباراة الإسماعيلي

بدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج في خط الوسط، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الوسط الهجومي، محمد شريف في خط الهجوم.

تشكيل الإسماعيلي امام الأهلي

بدأ نادي الإسماعيلي مباراة الأهلى بتشكيل مكون من أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمى، محمد دسوقى وباهر المحمدى ومحمد هاشم وعصام صبحي في خط الدفاع، سيرجى أكا ومحمد حسن، عماد حمدي وعبدالرحمن مجدى وأحمد مدبولى في خط الوسط، محمد الشامى في خط الهجوم.