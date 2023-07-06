أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 6 يوليو 2023، عقب تراجعات ملحوظة فى الأسعار خلال الـ48 ساعة الماضية، وفى السياق التالى نرصد آخر تطورات سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2514 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

تداولات الذهب

عادت أسعار الذهب فى مصر إلى الهبوط من جديد خلال تداولات أمس الأربعاء وذلك بفعل تراجع الطلب المحلى وترقب الأسواق لحركة الذهب دون رغبة في التدخل حاليًا بعد التغيرات الكبيرة فى الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق تحليل جولد بيليون.

والتغيرات الأخيرة فى أسعار الذهب نتجت عن ضعف الطلب ورغبة المشاركين فى الأسواق إلى انتظار أية تطورات جديدة فى الأسواق قبل اللجوء إلى شراء الذهب من جديد، خاصة بعد التذبذب الحاد الذى شاهدناه مؤخرًا وعودة المضاربة إلى الأسواق وهو ما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع للمستوى 2300 جنيه للجرام خلال فترة إجازة العيد الأضحى قبل أن تتراجع الأسعار سريعًا إلى المستويات الحالية.

تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سعر الصرف وكونه أمن قومى ساعد على هدوء الأسواق بشكل كبير بعد أن توقع الجميع أنه لن يحدث خفض جديد فى سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية، وقد نشهد استقرار على هذا الوضع حتى انتهاء فترة الصيف.

الذهب العالمي

استقر الذهب، الخميس، إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1925.00 دولار.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو لكسب الوقت وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.