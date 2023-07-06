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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تراجع أسعار الذهب متأثرة بـ "محضر الفيدرالي الأمريكي"

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات أمس الأربعاء، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

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أسعار الذهب 


وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهًا، مع ختام تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى  2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 12 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1928 دولارًا وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1916 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2503 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو  17520 جنيهًا.

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