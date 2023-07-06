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الخميس 06 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حلوان للآلات والمعدات تتعاون مع أوراسكوم والزامل للحديد لتنفيذ أعمال الجفنة للقطار الكهربائي السريع

تنفيذ أعمال الجلفنة
تنفيذ أعمال الجلفنة لجسم القطارالكهربائى السريع

فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لكافة الجهات التابعة للوزارة بإتباع سياسة الإنفتاح للتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية للإعتماد على المنتج المحلى ودعم الإقتصاد الوطنى ، نجحت شركة " حلوان للآلات والمعدات " فى التعاون مع شركتى " أوراسكوم " و " الزامل " لتنفيذ أعمال الجلفنة لجسم القطارالكهربائى السريع .

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وفى هذا الصدد اشار المهندس عزت عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات ، أن الشركة تمتلك مصنع للجلفنة تم تأسيسه عام 1999بغرض جلفنة المعادن بالغمر الساخن وهى اكثر الطرق نجاحاً فى الحفاظ على المشغولات الحديدية من التآكل وتصلح هذه الطريقة للعديد من المشغولات مثل ابراج الضغط العالى ، أبراج الجهد المتوسط ، أبراج الجهد المنخفض ، أعمدة الإنارة ، الانابيب ذات الاقطار والإستخدامات المتعددة ، مكونات أجهزة الرى المحورى وكذلك المشغولات الصغيرة ، وفى عام 2019 قامت شركة " إنديكو " الإيطالية بإعادة تاهيل مصنع الجلفنة وأدى ذلك إلى نجاح المصنع إنتاج المنتجات بأعلى جودة وفى وقت قصير ومحققة لكافة المعايير والإشتراطات البيئية والمهنية .

 قطاع التحميل الخارجى

واوضح رئيس مجلس الإدارة أن مصنع الجلفنة مقسم إلى عدة قطاعات وهى قطاع التحميل الخارجى والذى يتم فيه إستلام المنتجات من العملاء ، عقب ذلك يتم تحميل المشغولات على المثبتات بقطاع التحميل الداخلى ثم يتم نقل المشغولات ووضعها بقطاع الأحواض والبوتقة والذى يضم عدد ( 12 ) حوض مختلفين منهم عدد ( 8 ) أحواض معالجة وتبلغ أبعاد بوتقة الجلفنة ( 15.8 م طول و 1.6 م عرض         و 2.6 متر عمق  )، عقب ذلك يتم نقل المشغولات لقطاع التفريغ وذلك بعد إتمام عملية الجلفنة وفى النهاية يتم نقل المشغولات لقطاع التشطيب وينقسم هذا القطاع لقسمين ( قسم تشطيب المشغولات الكبيرة وقسم تشطيب المشغولات الصغيرة ) وعقب ذلك يتم تسليم المشغولات للعملاء بعد إتمام عملية الفحص.

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