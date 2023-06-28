"الإنتاج الحربي" تنظم ندوتين توعويتين للعاملين حول "الإسعافات الأولية"

نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوتين توعويتين لعدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة، وذلك بعنوان "تعلم الإسعافات الأولية وأساسيات دعم وإنقاذ الحياة بأقل إمكانيات".

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن عقد الندوتين يأتي في ضوء توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بجميع الشركات والوحدات التابعة في مختلف مجالات المعرفة بما ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجيتهم ونشر الوعي الثقافي والصحي لهم، مشيرًا إلى أنه حاضر بالندوتين الدكتورة/ أسماء أحمد حسين أخصائي التغذية والسمنة والنحافة، والتي تحدثت عن المهارات والأساليب الحديثة في السلامة والقواعد العامة للإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات ومساعدة المصابين في حدود الإمكانيات المتاحة والإبقاء على حياتهم وكيفية تقديم الدعم النفسي للمصابين وتشجيعهم على تحمل الألم لحين تدخل الفرق الطبية المتخصصة ومراعاة عدم حدوث أي مضاعفات قبل تحويل الحالة المصابة إلى المستشفى أو الطبيب المختص، فيما أشارت السيدة/ أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه تم خلال الندوتين شرح الإصابات المختلفة التي قد يتعرض لها أي فرد بشكل مفاجيء وخطوات الإسعافات الأولية في حالات النزيف والاختناق والكسور وفقدان الوعي، لافتةً إلى أنه تم خلال الندوتين الاستماع إلى استفسارات العاملين الحاضرين والرد عليها.

من جانب آخر وفي إطار توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات للتعاون المشترك في تصنيع منتجات جديدة بالإنتاج الحربى، قام المهندس/ عماد فوزى فرج رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) والمهندس/ غسان قبانى رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" بتوقيع عقد شراكة لتصنيع وتجميع المركبات الخفيفة ذات الأربع عجلات بشركة المعصرة للصناعات الهندسية وذلك بحضور المهندس/ محمد إسماعيل المحص مستشار السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس/ محمد أبو النجا مستشار السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ رفيق محمود نائب رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 45 الحربي) وفريق من الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو".