كفر الشيخ تستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الأربعاء، لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، برئاسة الدكتور إيمان ثروت الأستاذ في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو اللجنة، والدكتور محمد هاشم أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور أسامه أبو سعده عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفرالشيخ، وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية وأساتذة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من الجامعات الحكومية والخاصة.

كفرالشيخ تستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات